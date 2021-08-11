Москва, 11 августа, 2021, 13:27 — ИА Регнум. В предстоящие выходные жителей столицы России ожидает «прощальный поцелуй» лета, когда температура воздуха прогреется до +26 °C. Об этом 11 августа рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лето

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По словам синоптика, которые приводит РИА Новости, 14 и 15 августа в Москве ожидается гребень антициклона — солнечная и без осадков погода.

Также он уточнил, что 14 августа в российской столице температура воздуха составит +22… + 24 °C и +20… +25 °C в Москвой области, а 15 августа будет наблюдаться всплеск, «последнее летнее тепло» — + 24… +26 °C в Москве и +22… +27 °C в Подмосковье.

«Это нам прощальный поцелуй лета в выходные, бонус от лета, но уже без жары — от 30 градусов больше не будем изнывать», — сказал Тишковец.

Кроме того, синоптик указал, что в Москве уже произошло «начало разворота погоды в сторону осени» и этот процесс будет продолжаться в течение второй части недели. При этом он добавил, что из-за освежающих дождей, «которые очистят атмосферу», в городе станет легче дышать.

«Дожди с перерывами будут идти сегодня, завтра, в пятницу, причем завтра дожди будут увеличиваться по интенсивности и по продолжительности. За сегодняшний день накапает 8−10 миллиметров, и до 15−17 миллиметров может пролиться за следующие сутки. Завтра будет дождь-дождь и осень-осень, и холодно, дневная температура — плюс 20−22. Завтра сапоги, зонтики — только в путь. В пятницу дождь постепенно ослабеет», — заключил Тишковец.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в центре погоды «Фобос» сообщили, что дожди в Москве 11 августа усилятся.