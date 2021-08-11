Ереван, 11 августа, 2021, 13:24 — ИА Регнум. Спикер парламенте Армении Ален Симонян в ходе заседания, проходившего 11 августа, вызвал службу охраны из-за возникшего конфликта между депутатами от правящей партии с коллегами из оппозиционных фракций. Трансляцию вела пресс-служба законодательного органа.

Marcin Konsek Здание парламента Армении

Ситуация стала накаляться после того, как депутат от оппозиционной фракции «Честь имею» Анну Мкртчян в ходе выступления назвала премьер-министра Армении Никола Пашиняна «капитулянтом». Спикер за это удалил её из зала.

После этого депутат от фракции правящей партии «Гражданский договор» Арпи Давоян выступила с оскорблениями в адрес удалённой из зала Мкртчян. За это Давоян лишили слова на весь день.

Депутат от фракции «Армения» Армен Рустамян после этого стал требовать от спикера, чтобы Давоян также удалили из зала. Между депутатами началась перепалка, после чего Симонян вызвал службу охраны. Когда в зал стали входить охранники в военной форме спикер распорядился отключить трансляцию.