Audi тестирует новый внедорожник для «Дакара» — видео
Берлин, 11 августа, 2021, 13:08 — ИА Регнум. Компания Audi проводит тестовые испытания нового внедорожника RS Q e-tron на специальной трассе недалеко от Сарагосы (Испания). Видео с тестами размещено на канале AutoMotoTV в Youtube.
Тестированием модели занимаются пилоты Audi Sport: француз Стефан Петерансель, швед Маттиас Экстрем и испанец Карлос Сайнс-младший. Испытания проходили в то время, когда температура поднималась до 34 градусов по Цельсию. В общей сложности модель проехала около 2 тыс. км.
Максимальная скорость RS Q e-tron доходила до 180 км/ч. В ходе испытаний была проверена работа всех основных узлов и агрегатов, а также система охлаждения. Отмечается, что модель показала положительные результаты.
Стоит отметить, что испытания проходят в рамках подготовки к ралли «Дакар» в январе 2021 года.
Ранее компания Audi в ходе онлайн-мероприятия представила электрифицированный концепт Skysphere.
Читайте также: Появились фотографии обновлённого Audi Q2L