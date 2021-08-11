Берлин, 11 августа, 2021, 13:08 — ИА Регнум. Компания Audi проводит тестовые испытания нового внедорожника RS Q e-tron на специальной трассе недалеко от Сарагосы (Испания). Видео с тестами размещено на канале AutoMotoTV в Youtube.

AutoMotoTV Испытания Audi RS Q e-tron

Тестированием модели занимаются пилоты Audi Sport: француз Стефан Петерансель, швед Маттиас Экстрем и испанец Карлос Сайнс-младший. Испытания проходили в то время, когда температура поднималась до 34 градусов по Цельсию. В общей сложности модель проехала около 2 тыс. км.

Максимальная скорость RS Q e-tron доходила до 180 км/ч. В ходе испытаний была проверена работа всех основных узлов и агрегатов, а также система охлаждения. Отмечается, что модель показала положительные результаты.

Стоит отметить, что испытания проходят в рамках подготовки к ралли «Дакар» в январе 2021 года.

Ранее компания Audi в ходе онлайн-мероприятия представила электрифицированный концепт Skysphere.

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