Москва, 11 августа, 2021, 13:07 — ИА Регнум. Доллар продолжает подъём, начавшийся с конца прошлой недели и дошедший 11 августа выше 74 рублей, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.

Деньги

«Позитивом для него выступает заметное улучшение ситуации в сфере занятости в США. Важны и во многом вытекающие из этого речи ряда представителей Федрезерва о его более раннем сворачивании денежных вливаний в экономику.

Из-за данных обстоятельств американская валюта укрепляется на международном рынке, что поддерживает её и относительно рубля.

В то же время, очень значимое его ослабление не происходит. Этому препятствует, в частности, подорожание нефти. С начала недели баррель Brent поднялся в цене с $68 к $71 и удерживается 11 августа около данных высоких рубежей.

С позиций указанных основных факторов в среду будут важны выходящие данные по США. Это индекс потребительских цен и запасы нефти. Предполагается, что инфляция в июле замедлилась.

Если это подтвердится, ралли доллара способно приостановиться. Есть и прогноз о снижении запасов нефти, при реализации которого её котировки поднимутся и поддержат курс рубля.

Курс рубля может колебаться сегодня, в зависимости от данной статистики, в актуальном диапазоне 73,50−74,30 руб./доллар», — считает эксперт.

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