Ереван, 11 августа, 2021, 13:00 — ИА Регнум. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) играет важнейшую роль для обеспечения безопасности Армении. Об этом 11 августа заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

«Мы высоко ценим членство Армении в ОДКБ, которая является одним из ключевых элементов системы безопасности Армении», — цитирует его Sputnik Армения.

Армянские лидер также отметил необходимость преодоления «всех проблем и вызовов, возникших в зоне ответственности ОДКБ».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пашинян заявил, что вдоль всей границы Армении и Азербайджана необходимо разместить российские пограничные посты.

Глава армянского правительства указал на то, что, несмотря на усилия правительства Армении и международного сообщества, ситуация вдоль армяно-азербайджанской границы не стабилизируется.