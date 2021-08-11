Санкт-Петербург, 11 августа, 2021, 12:52 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге выделено 41,4 тыс. доз вакцины «Спутник лайт» для вакцинации на платной основе иностранных жителей города от коронавирусной инфекции. Об этом 11 августа сообщили в пресс-службе Смольного. Привиться мигранты могут с 11 августа.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Спутник лайт»

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Как отметили в администрации города, с 11 августа Центральная фармацевтическая база (ЦФБ) начинает реализацию на коммерческой основе вакцины «Спутник лайт» для вакцинации иностранных граждан. Подготовлено 41 400 комплектов доз.

Кроме того, в ЦФБ Санкт-Петербурга поступила новая партия вакцины от коронавируса «Спутник лайт» в количестве 26,5 тыс. комплектов доз.

«Продолжаем наращивать темпы вакцинации, чтобы быстрее сформировался коллективный иммунитет. Открываем новые пункты вакцинации, в том числе в торговых центрах. Несколько дней работы такого пункта в центре «Галерея» показали, что подобный формат очень востребован», — сказал губернатор Александр Беглов.

По итогам 10 августа в Петербурге развернуто 159 пунктов вакцинации. Всего прошли первый этап вакцинации 1 418 855 горожан, а полностью завершили — 1 160 527 жителей.