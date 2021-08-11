Москва, 11 августа, 2021, 12:35 — ИА Регнум. Росприроднадзор проведёт оценку ущерба от разлива нефти под Новороссийском, когда установит продолжительность сброса горючего. Об этом 11 августа сообщили в ведомстве.

Saratovnews.ru Разлив нефтепродуктов

«Росприроднадзор произведет расчет ущерба после того, как будет установлена производительность оборудования и время истечения жидкости», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, выброс нефтепродуктов в море произошёл 7 августа, при погрузке судна Minerva Symphony (порт приписки Пирей, флаг Греции) через выносное причальное устройство с терминала (Каспийского трубопроводного консорциума). Место разлива нефтепродуктов локализовано.

В Институте космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) заявили, что площадь нефтяного загрязнения составила на момент радиолокационной съёмки почти 80 кв. км.