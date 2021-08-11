Москва, 11 августа, 2021, 12:34 — ИА Регнум. Число умерших в России за последние 24 часа от COVID-19 и связанных с ним последствий четвёртый раз повторило антирекорд. Это 11 августа следует из данных на сайте оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным штаба, за минувшие 24 часа в стране от нового заболевания скончались 799 пациентов. При этом по столько же умерших пациентов было ранее зарегистрировано 16 июля, 24 июля и 29 июля.

Также указывается, что в результате этого суммарное количество летальных исходов в стране достигло 167 241.

Кроме этого, уточняется, что за это же время в России был выявлен 21 571 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом и в результате этого их общее число достигло 6 512 859.

При этом уточняется, что на данный момент в стране от нового заболевания вылечились 5 808 777 человек, 20 067 из которых — за последние сутки.

Отметим, днем ранее в России за сутки от COVID-19 и связанных с ним последствий скончались 792 пациента.