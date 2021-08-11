Москва, 11 августа, 2021, 12:22 — ИА Регнум. Картофель следует покупать среднего размера без темных и зеленых пятен. В таких клубнях находится оптимальное количество полезных веществ и минимальное количество вредных. Такие рекомендации гражданам дали в Роскачестве.

Александр Беляев Картофель

Клубни картофеля должны быть целыми, сухими округлой лили продолговато-овальной формы диаметром 4−8 см без трещин. Рекомендуется выбирать картофель без глиняных комков и неприятного запаха, это свидетельствует о заражении грибными и бактериальными инфекциями.

В ведомстве также отметили, что картофель не стоит оставлять на долгое время на свету. Он начинает портиться. Оптимальная температура для хранения корнеплодов — от +2 до +6 °С при влажности от 85% до 95%.

Как сообщало ИА REGNUM, картофель фри и чипсы помимо содержания канцерогенов таят в себе и другие опасности.

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