Екатеринбург, 11 августа, 2021, 12:36 — ИА Регнум. Лишь четверть населения Свердловской области прошла вакцинацию от коронавируса. Об этом заявил на пресс-конференции замглавврача «Городского центра медицинской профилактики» Александр Харитонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Только 25% жителей привились двумя компонентами препарата. Первый этап вакцинации прошли почти 1 млн жителей (более 29%).

По словам Харитонова, в регионе нужно привить от коронавируса ещё 2 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено более 113 тыс. случаев заражения коронавирусом.