Нижний Новгород, 11 августа, 2021, 12:03 — ИА Регнум. За минувшие сутки 25 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне сообщалось также о 25 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 5350 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом и данные об умерших с октября прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 августа в регионе выявили 535 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 537 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 146 528 случаев. Активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 8000 человек.

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