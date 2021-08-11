Москва, 11 августа, 2021, 12:01 — ИА Регнум. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал жителей страны не откладывать вакцинацию от COVID-19. Об этом он рассказал 11 августа журналистам.

Duma.gov.ru Михаил Мурашко

«Это ключевая вещь, которую нужно усвоить на сегодняшний день, и пройти вакцинацию. Причем своевременно пройти, а лучше пройти в летний период, когда условия для вакцинации самые благоприятные», — сказал Мурашко.

По его словам, приверженность граждан к профилактическим мероприятиям, в том числе в отношении COVID-19, за последние месяцы возросла.

«Еще одно важное значение для профилактики COVID-19 — это достижение популяционного иммунитета. Мы видим, что в последние месяцы приверженность именно к профилактическому направлению населения возросла. Мы очень рады этому результату», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, за истекшие 24 часа на территории России был выявлен 21 571 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом.

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По данным штаба, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 6 512 589. За это же время в России от COVID-19 скончались 799 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 167 241.