Мурашко призвал граждан не откладывать вакцинацию от COVID-19
Москва, 11 августа, 2021, 12:01 — ИА Регнум. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал жителей страны не откладывать вакцинацию от COVID-19. Об этом он рассказал 11 августа журналистам.
По его словам, приверженность граждан к профилактическим мероприятиям, в том числе в отношении COVID-19, за последние месяцы возросла.
Как сообщало ИА REGNUM, за истекшие 24 часа на территории России был выявлен 21 571 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом.
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По данным штаба, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 6 512 589. За это же время в России от COVID-19 скончались 799 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 167 241.