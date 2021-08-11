Нижний Новгород, 11 августа, 2021, 12:01 — ИА Регнум. В Нижегородской области по состоянию на 11 августа выявили 535 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 537 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 146 528 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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За последние сутки выписан 451 человек, всего выздоровели с начала пандемии 133 178 нижегородцев.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 25 жителей региона. Общее число жертв COVID-19 достигло 5350 человек. Накануне сообщалось также о 25 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в области.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 8000 человек.

С 1 июня, когда было выявлено 144 новых носителя инфекции, наблюдается постепенное увеличение прироста новых случаев заражения коронавирусом. После введения ограничений на посещение массовых мероприятий в области, о котором губернатор Глеб Никитин сообщил 16 июня, ежедневный прирост новых случаев заражения увеличивается скачкообразно — на 30−50 человек в сутки.

Напомним, по состоянию на 10 августа в регионе проведено 3 292 818 тестов для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошли 4267 нижегородцев. Охват населения тестированием увеличился по сравнению с предыдущей неделей до показателя 280,4.

Как сообщали ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции снизился и составляет 0,90. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда сократился, на 10 августа остаются свободными 22% коек в ковид-центрах.