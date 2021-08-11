Санкт-Петербург, 11 августа, 2021, 11:55 — ИА Регнум. В Ленинградской области за сутки выявлено 234 инфицированных коронавирусом, это на два случая больше, чем было днем ранее, сообщили 11 августа в оперативном штабе. Также в регионе остается высокой смертность от COVID-19, за 10 августа в регионе зарегистрировали 19 смертей, что на два случая больше, чем сутками ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Тест на COVID-19

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По данным управления Роспотребнадзора по Ленобласти, наибольшее число новых случав за минувшие сутки в статистику дали города Выборг (15), Гатчина (13), Кириши (12), Тихвин (10), Мурино (девять), Пикалёво (восемь), Кингисепп, Сланцы (по семь), Кудрово (шесть), Волосово, Всеволожск, Приозерск, а также поселок Романовка и деревня Новое Девяткино (по пять).

Всего в Ленинградской области за время пандемии подтверждено 58 683 случаев заражения. Из числа заболевших выздоровели 48 112 человек, в том числе 94 пациента были выписаны 10 августа. От COVID-19 в Ленобласти скончалось 2 269 человек.