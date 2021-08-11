Москва, 11 августа, 2021, 12:01 — ИА Регнум. В период самоизоляции и действия ограничений в 2020 году часть предпринимателей Москвы сумели увеличить свою выручку. Об этом 11 августа сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева на пресс-завтраке в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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В оценке сокращения выручки за три карантинных месяца 2020 года по сравнению с уровнем 2019 года, респонденты разошлись, отметила уполномоченная. На основании этого можно сделать вывод о разнонаправленных трендах в экономике столицы.

«Треть респондентов — 31,1%, отметили, что выручка сократилась на 10−30%. У 15% опрошенных выручка упала почти наполовину. И 17% отмечали колоссальное падение выручки в 90−100%. И почти 16% респондентов говорят о том, что выручка по сравнению с периодом 2019 года только возросла. У любого кризиса есть не только знак «минус», но и «плюс», — сказала Минеева.