Екатеринбург, 11 августа, 2021, 11:45 — ИА Регнум. В Свердловской области зафиксирован ещё 521 ковид-пациент, сообщается в оперативном штабе по борьбе с COVID-19 в РФ.

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С 1 августа количество новых носителей коронавируса держится на уровне 515−525 человек в сутки. «Рекорд» был зафиксирован 2 августа (527 пациентов).

Теперь в регионе подтверждено 113 132 случая заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в регион ранее доставили рекордную партию вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт».