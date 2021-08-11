На Среднем Урале выявлено более 113 тыс. случаев заражения коронавирусом
Екатеринбург, 11 августа, 2021, 11:45 — ИА Регнум. В Свердловской области зафиксирован ещё 521 ковид-пациент, сообщается в оперативном штабе по борьбе с COVID-19 в РФ.
Mzdnr.ru
Коронавирус
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С 1 августа количество новых носителей коронавируса держится на уровне 515−525 человек в сутки. «Рекорд» был зафиксирован 2 августа (527 пациентов).
Теперь в регионе подтверждено 113 132 случая заражения коронавирусом.
Как сообщало ИА REGNUM, в регион ранее доставили рекордную партию вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт».