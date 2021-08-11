В Москве за сутки выявили 2076 случаев заражения коронавирусом
Москва, 11 августа, 2021, 11:39 — ИА Регнум. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Москве за последние сутки увеличилось на 2076, достигнув общего показателя 1 533 065. Об этом сообщили 11 августа в столичном оперштабе.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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«За сутки госпитализировано 765 человек, скончались 58 пациентов», — рассказали в штабе.
На ИВЛ остаются 369 человек, днём ранее — 392. Выздоровели за сутки 3222 человека.