Москва, 11 августа, 2021, 11:39 — ИА Регнум. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Москве за последние сутки увеличилось на 2076, достигнув общего показателя 1 533 065. Об этом сообщили 11 августа в столичном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«За сутки госпитализировано 765 человек, скончались 58 пациентов», — рассказали в штабе.

На ИВЛ остаются 369 человек, днём ранее — 392. Выздоровели за сутки 3222 человека.