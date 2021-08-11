Санкт-Петербург, 11 августа, 2021, 11:40 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге обстановка с заболеваемостью COVID-19 остается стабильной. За минувшие сутки в Северной столице выявлено 1804 инфицированных, что на семь случаев меньше, чем днем ранее. Сообщили 11 августа в федеральном оперативном штабе. При это число выздоровевших за сутки продолжает расти — 2 031 человек.

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Таким образом, образовавшееся в середине июля «плато» по новым суточным случаям заражения в Петербурге начало постепенно снижаться. Начиная с 9 августа суточная выявляемость не превышает отметки в 1900 человек. Всего с начала пандемии в регионе подтверждено 549 508 случаев заражения коронавирусом. При этом выздоровел в Петербурге за всё время 521 899 человек.

От COVID-19 с марта 2020 года скончалось 19 800 человек, в том числе 43 смерти были констатированы за последние сутки. Это на шесть летальных исходов меньше, чем днём ранее. Снижение смертности от ковдит в городе на Неве наблюдается с 31 июля. При этом Петербург находится на втором месте по суточным и общим случаям смерти от ковида после Москвы.

По данным регионального оперативного штаба, в настоящий момент в Северной столице задействован 21 стационар — 13 городских и восемь федеральных. В них развернуто 6977 коек, 35,66% которых свободны. На лечении в стационарах находятся 5303 человека, в том числе 510 в реанимации из которых 230 пациентов подключены к ИВЛ. На амбулаторном лечении с COVID-19 или внебольничной пневмонией находится 42 810 горожан.