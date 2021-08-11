Москва, 11 августа, 2021, 11:34 — ИА Регнум. Вакцинация от коронавирусной инфекции «Спутником V» снижает вероятность госпитализации в случае заражения SARS-CoV-2 в 20 раз. Об этом 11 августа заявил заместитель директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов.

Pan American Health Organization PAHO Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Дельта"-штамм атакует страну — все новости»

По его словам, отмечается незначительное снижение эффективности этого препарата «по бессимптомным и лёгким случаям», однако по тяжёлым случаям и по госпитализациям «Спутник V» по-прежнему показывает высокую эффективность.

«Если вы вакцинированы, это значит, отсюда простая арифметика, вероятность госпитализироваться у вас в 20 раз ниже, чем если вы не вакцинированы», — пояснил Логунов.

Читайте также: «Спутник V» за год после регистрации доказал свою эффективность»

Как сообщало ИА REGNUM, российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была зарегистрирована в России ровно год назад (11 августа 2020 года) и стала первым в мире официально зарегистрированным препаратом такого типа. На сегодняшний день препарат одобрен почти в 70 странах мира. Всего в России зарегистрировано четыре вакцины от COVID-19.

Ранее по теме: «Глава Минздрава оценил эффективность «Спутника V» против штамма «Дельта»