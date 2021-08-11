Москва, 11 августа, 2021, 11:27 — ИА Регнум. На сегодняшний день общее число проведённых на территории России тестов на коронавирусную инфекцию превысило 170,1 млн. Об этом 11 августа сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19.

Kolomnagrad.ru Тест на коронавирус

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«По состоянию на 10.08.2021 проведено 170 152 400 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса», — говорится в бюллетене.

Также сообщается, что 388 тыс. анализов на SARS-CoV-2 из данного количества были проведены в течение последних суток.

Кроме этого, указывается, что на сегодняшний день в России под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаётся 1 256 373 человека.

Отметим, сутками ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что по состоянию на 9 августа число проведённых в России тестов на коронавирусную инфекцию составляло 169 763 737.