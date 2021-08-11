Москва, 11 августа, 2021, 11:22 — ИА Регнум. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России за последние сутки выросло на 21 571, сообщили 11 августа в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число случаев достигло 6 512 859. Лидером по суточному приросту среди регионов вновь стала Москва, в которой накануне выявили меньше новых случаев, чем в Санкт-Петербурге. За последние сутки в Москве подтверждено 2076 случаев заражения, в городе на Неве — 1804. На третьем месте, как и вчера, расположилось Подмосковье — 1054 случая.

За сутки от ковида в стране скончались 799 пациентов, с начала пандемии — 167 241 человек.