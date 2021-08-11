Москва, 11 августа, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Российская вакцина «Спутник V» на сегодняшний день показывает наиболее эффективные результаты по профилактике и борьбе со штаммом коронавируса «Дельта». Об этом 11 августа заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Дарья Драй ИА REGNUM Первый компонент препарата Гам-КОВИД-Вак (Спутник V)

«Последние результаты говорят о том, что эффективность составляет порядка 83%, это уже российские данные», — уточнил глава федерального ведомства.

При этом, добавил Мурашко, эффективность препарата против тяжёлых случаев COVID-19 превышает 95%.

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«Вакцина практически более чем на 95% профилактирует тяжёлое заболевание новой коронавирусной инфекцией, и что немаловажно, она предотвращает вот эти тяжёлые заболевания, требующие госпитализации», — отметил министр.

Помимо того, препарат является сегодня эффективным и продолжает работать, он ещё имеет высокий профиль безопасности, заявил глава Минздрава РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была зарегистрирована в России 11 августа 2020 года и стала первым в мире официально зарегистрированным препаратом такого типа. На сегодняшний день препарат одобрен почти в 70 странах мира. Всего в России зарегистрировано четыре вакцины от COVID-19.