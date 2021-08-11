Брянск, 11 августа, 2021, 10:54 — ИА Регнум. В Брянской области 11 августа подтверждено 229 новых случаев заражения коронавирусом, что на один случай больше, чем выявлено стуками ранее. От осложнений при COVID-19 скончались ещё 10 пациентов. Лаборатории проверили 1851 тест, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Брянской области коронавирус выявлен у 56 753 жителей. Выздоровели 51 734 человека, в том числе 245 выписаны после лечения за минувшие сутки. От осложнений, вызванных инфекцией, в регионе скончались 896 пациентов.

Лаборатории Брянской области провели 689 969 исследований на коронавирус.