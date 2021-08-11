Афины , , 10:29 — REGNUM Высокую оценку вкладу Китая и правящей КПК в укрепление многосторонности в международной политике дал экс-премьер Греции Георгиос Папандреу, который в настоящее время является президентом Социнтерна. Об этом 10 августа сообщает Синьхуа, отмечая, что Папандреу принимал участие в июльском саммите КПК мировых политических партий.

Отметив, что для КПК свойственная ориентация на нужды и интересы народа, греческий политик призвал к совместным действиям по построению справедливого общества в мире. Сотрудничество партий из разных стран, по его мнению, необходимо в таких сферах, как противодействие пандемии, финансовый кризис, борьба с климатическими изменениями, а также с прогрессирующим социальным неравенством.

Г. Папандреу подчеркнул, что политические партии несут особую ответственность за расширение сотрудничества между странами и народами в глобальном масштабе.