Москва, 11 августа, 2021, 10:24 — ИА Регнум. Доклинические испытания назальной формы вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» уже завершены. В настоящее время решается вопрос с финансированием клинических испытаний. Об этом в интервью газете «Известия» сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Yarregion.ru Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Дельта» штамм атакует страну — все новости»

По его словам, изначально были планы провести клинические испытания как один из этапов существующей вакцины, пропустив ряд стадий, но это не было одобрено.

«Все испытания должны пройти по полной программе: с первой, второй и третьей стадией клинических испытаний. Это стоит порядка 400 млн рублей», — уточнил Гинбург.

Он напомнил, что назальная вакцина — это второй компонент «Спутника V», который распыляется с помощью шприца со специальной насадкой в носовую полость.

Читайте также: Привитый вакциной от COVID-19 в виде капель рассказал о своем самочувствии

Как сообщало ИА REGNUM, планируется, что клинические исследования интерназальной вакцины от коронавируса начнутся в конце 2021 года — начале 2022 года. Зарегистрирован препарат может быть уже в 2022 году.

Ранее Гинцбург сообщал, что ряд побочных явлений, которые могут возникнуть при введении вакцины «Спутник V» внутримышечно, в случае с назальной вакциной будет отсутствовать. Это связано с тем, что вакцина в форме капель для носа — это препарат местного назначения и «системных реакций в виде температуры не вызовет».