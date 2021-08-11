Москва, 11 августа, 2021, 10:09 — ИА Регнум. В рамках программы реновации в Москве будет построено порядка 800 социальных объектов — детсадов, школ, поликлиник, спортивных и других объектов. Об этом заявил мэр Сергей Собянин, сообщили в Стройкомплексе.

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По его словам, от строителей требуется, чтобы они комплексно и качественно вводили в эксплуатацию социальные объекты. «Всё это как бы целый город в город», — отметил Собянин.

Кроме того, мэр считает, что важнейшее направление реновации, помимо строительства соцобъектов, — это создание рабочих мест рядом с местом проживания москвичей — участников программы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Сергей Собянин заявил, что застройщики, которые не успевают сдавать социальную инфраструктуру одновременно с жильём, не получат в Москве новых проектов.

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