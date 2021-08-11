Новосибирск, 11 августа, 2021, 10:07 — ИА Регнум. Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами Новосибирской области — ООО «Экология-Новосибирск» — отреагировал на замечания жителей Новосибирска, которые ранее сообщили, что с контейнерных площадок в центре города не вывозят мусор. В компании подтвердили, что случаи нарушения графика вывоза твёрдых коммунальных отходов на территории Центрального района Новосибирска наблюдаются с начала августа.

City-yaroslavl.ru Вывоз мусора

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«В таком крупном мегаполисе, как Новосибирск, выход из графика даже при допустимом отклонении сроков предоставления услуги по обращению с ТКО приводит к навалам отходов на контейнерных площадках. Сбой в графике транспортирования твёрдых коммунальных отходов на территории Центрального района обусловлен высоким уровнем заболеваемости среди членов экипажей спецавтотранспорта. По этой причине было не доукомплектовано 15 экипажей мусоровозов», — заявили в ООО «Экология — Новосибирск».

В компании уточнили, что сейчас заболевшие работники временно замещены сменными экипажами, однако маршруты новыми сотрудниками ещё не «откатаны» и экипажам требуется больше времени на отработку площадок по маршрутному листу.

«Усугубляет положение по нормализации ситуации с вывозом ТКО неправильно припаркованные автомобили. Экипажам мусоровозов приходится возвращаться на одну и туже контейнерную площадку по нескольку раз, что нарушает порядок вывоза по маршрутному листу, — отметил регоператор. — В настоящее время предприняты все меры для стабилизации сложившейся ситуации».

Организация уверяет, что произведёт перерасчёт начислений платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО всем потребителям, с контейнерных площадок многоквартирных домов которых был не обеспечен своевременный вывоз ТКО. Перерасчет будет произведен в автоматическом режиме на основании данных полученных из спутниковой системы мониторинга транспорта «ГЛОНАСС».

В ближайшее время контейнерные площадки Центрального района города обещают привести в нормативное состояние.