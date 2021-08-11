Москва, 11 августа, 2021, 09:54 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручение по подготовке к введению особого налогового режима на территории Курильских островов. Об этом 11 августа сообщает сайт правительства России.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

Введение режима может стать мерой дополнительной поддержки предпринимателей, работающих в Сахалинской области. Планируется освободить организации от уплаты налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, налога на имущество, земельного и транспортного налогов, а также ввести процедуру свободной таможенной зоны и пониженные ставки обязательных платежей по страховым взносам в размере 7,6%.

Предложения по введению режима поручено представить в правительство до 1 сентября.