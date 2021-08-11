Новосибирск, 11 августа, 2021, 09:50 — ИА Регнум. В Новосибирской области, по данным на сегодня, 11 августа, за минувшие сутки было выявлен 191 новый случай заражения коронавирусом. Днём ранее — 198 случаев.

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«Скончались ещё десять пациентов: мужчины в возрасте 58, 72, 79 и 82 лет и женщины в возрасте 51, 69, 78, 81, 82 и 84 лет. Всего в регионе умерли 2449 человек, — сообщил оперативный штаб региона. — В отделениях реанимации находятся 268 человек. На ИВЛ — 28 пациентов».

Всего в регионе зарегистрировано 54 884 случая заражения коронавирусом, в том числе у 4101 ребёнка; 45 899 пациентов выздоровели (+139 за сутки).