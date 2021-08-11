Новосибирск, 11 августа, 2021, 09:44 — ИА Регнум. В Новосибирской области уже давно существует запрос на корпоративную вакцинацию от коронавируса. Об этом заявил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров, который сегодня, 11 августа, посетил новый пункт вакцинации трудовых коллективов в ТЦ «Амстердам».

Pskov.ru Пункт вакцинации от коронавируса в торговом центре

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«Порядка 60 заявок было от предприятий для вакцинации сотрудников, в первую очередь — это предприятия сферы обслуживания, торговли, также от промышленных предприятий поступали просьбы организовать возможность одномоментно провакцинировать сотрудников. Совместно с министерством здравоохранения мы открыли такой специализированный пункт вакцинации, закреплён он территориально за 16 поликлиникой. Порядка 30 заявок от трудовых коллективов было на вчерашний день», — уточнил Гончаров.

Он отметил, что ведомствами рассматривается вопрос об открытии аналогичного пункта вакцинации в правобережной части Новосибирска.