Москва, 11 августа, 2021, 09:44 — ИА Регнум. О своих ощущениях после прохождения вакцинации от COVID-19 препаратом в виде капель для носа, который разработан НИЦЭМ имени Гамалеи, рассказал 11 августа один из привившихся этой вакциной.

Permkrai.ru Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Дельта"-штамм атакует страну — все новости»

"Вакцину капают в нос, при этом нужно глубоко вдохнуть. Вся процедура занимает меньше минуты. Препарат практически не имеет вкуса и запаха, совсем чуть-чуть сладковатый привкус, совершенно не противно», — приводит его слова РИА Новости.

Также прошедший вакцинацию уточнил, что на вид указанный препарат прозрачный и его набирают шприцом со специальной насадкой, после чего капают в нос.

Кроме этого, он указал, что после прохождения вакцинации назальной вакциной у него не было каких-либо побочных эффектов: температура был нормальной и не наблюдалось мышечной или головной боли, а также кашля и насморка.

«Все прошло незаметно, как будто ничего и не делали», — добавил привившийся вакциной от COVID-19 в виде капель для носа.

Отметим, в начале апреля директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что начаты испытания назальной вакцины от нового заболевания, которая, как предполагается, не будет вызывать никаких побочных эффектов.