Апиа, 11 августа, 2021, 09:32 — ИА Регнум. В тихоокеанском островном государстве Самоа 11 августа стартовала десятидневная кампания тотальной вакцинации от COVID-19. Об этом говорится в заявлении главного санитарного врача страны Леосы Таке Насери.

Sonja Pieper Самоа

Леоса Таке Насери «Министерство здравоохранения проведёт кампанию по массовой вакцинации «от двери к двери» со среды, 11 августа 2021 года, по пятницу, 20 августа 2021, года на островах Уполу и Савайи. Мы рекомендуем жителям повязать красную ткань перед своими домами, чтобы указать прививочным бригадам, что члены семьи ещё не были вакцинированы против COVID-19».

На территории Самоа с начала пандемии не было зафиксировано ни одного случая распространения коронавируса. В значительной степени это объясняется естественной изоляцией архипелага и введением в стране с марта 2020 года чрезвычайного положения, предусматривающего строгое соблюдение санитарно-эпидемических ограничений и суровые штрафы для нарушителей — до $7,5 тыс.

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Прививать граждан страны начали в Самоа в июне переданным Австралией препаратом британско-шведской компании AstraZeneca. По официальным данным на 11 августа, в стране первую дозу вакцины против COVID-19 получили 73,5 тыс. взрослых жителей (60,4%), полностью привиты 29,6 тыс. (24,3%).