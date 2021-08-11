Екатеринбург, 11 августа, 2021, 09:48 — ИА Регнум. Сожаления о том, что территория нынешней России не была захвачена Римской империей, являются непрофессиональными. Об этом сообщил журналистам философ, директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин.

Ян Стыка. Нерон в Байи. 1902

Эксперт прокомментировал позицию заслуженного учителя РФ Тамары Эйдельман, которая посетовала, что нынешние земли в своё время не были под властью римлян. «Это значит, нам не передались римские представления о законности, собственности и так далее. И это вот печально», — сказала педагог.

Гагарин отметил, что Эйдельман совершила два «греха», которые не должен допускать историк. Во-первых, в истории не следует прибегать к сослагательному наклонению. Кроме того, нужно избегать «греха субъективизма», «вкусовщины», уверен философ.

Эксперт удивился тому, что Эйдельман не отказывает французам и немцам в уникальности, «но почему-то мы отказываем в этом российскому национальному менталитету, российской истории».

«Некоторые критики правильно заметили, что была ещё и Византия, которая являлась «вторым Римом», как мы помним. Через неё Россия получила все или почти все исторические и юридические вещи», — сказал Гагарин в эфире «УралLIVE».

Другую позицию высказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM доктор политических наук, профессор кафедры политических наук Уральского федерального университета Александр Керимов.

«Нахождение в орбите влияния более развитой цивилизации еще никому не помешало. Современное социально-экономическое благополучие Запада имеет глубокие исторические корни, связанные с греко-римской цивилизацией. Будущие русские территории оказались вне влияния этой цивилизации, которая впоследствии обрекла Русь на цивилизационное одиночество.

Безусловно, последуют возражения, а как же влияние богатой во всех отношениях Византии на Русь? Здесь, пожалуй, согласимся с мнением выдающегося мыслителя Чаадаева, который относительно данного вопроса предельно ясно обрисовал цивилизационные проблемы России. Если более конкретно, то восточные славяне, предки современных русских, украинцев, белорусов, не могли быть завоёваны римлянами, так как их к моменту распада Римской империи просто не существовало. Позже у России появилась реальная возможность стать частью Европы, которой она не воспользовалась, но это уже другая история», — считает эксперт.