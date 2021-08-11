Москва, 11 августа, 2021, 09:15 — ИА Регнум. Обнародованное ЛДПР предложение установить МРОТ в размере 20 тысяч рублей подверг критике доктор экономических наук Никита Кричевский. В своем телеграм-канале 11 августа он пояснил:

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деньги

«ЛДПР предвыборно предлагает увеличить МРОТ до 20 тыс руб. (сейчас — 12 792 руб.), популистски добавляя, что на нынешний МРОТ не прожить. Как будто кто-то на МРОТ живет — в России нет закона, по которому работнику нельзя платить меньше МРОТ вне зависимости от того, на каких договорных или ставочных условиях он работает.

Интересно, что те же депутаты от ЛДПР в конце 2020 г. принимали закон от 29.12. 2020 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», по которому с 1 января 2021 г. вводится новый механизм вычисления МРОТа и прожиточного минимума. Теперь МРОТ ежегодно устанавливается в размере 42% медианной заработной платы за предыдущий год, а прожиточный минимум — 44,2% медианного среднедушевого дохода по РФ за предыдущий год, рассчитанных Росстатом.

По этому закону МРОТ в следующем году будет 13 617 руб. Полгода назад голосовали, а теперь включили заднюю? Еще один прикол в том, что при допзатратах в 1,2 трлн руб. источником допрасходов назван ФНБ, составляющий ныне около 14 трлн руб. В теории средств фонда хватит на 11 лет, а потом?

И почему, кстати, 20 тыс., а не 25 или 40, как предлагают коммунисты с профсоюзниками? Чего только не предложишь, чтобы потрафить избирателю».

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект, согласно которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ) должен быть увеличен до 20 тыс. рублей в месяц, в Госдуму внесла группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым.

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