Москва, 11 августа, 2021, 09:13 — ИА Регнум. В России вакцину от коронавирусной инфекции для подростков могут зарегистрировать уже в сентябре 2021 года. Об этом в интервью газете «Известия» сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

Он отметил, что в настоящее время проводится испытания вакцины для несовершеннолетних в двух вариантах — вакцина, разведённая в концентрации 1:10, и вакцина, разведённая 1:5.

«По первой показано, что нет совершенно никаких побочек, и при этом у детей очень сильный иммунный ответ, в отличие от взрослых. А у 1:5 тоже нет особых побочек, но есть температура в пределах 37,5 градусов», — пояснил Гинцбург.

По его словам, сейчас центр готовит отчёт перед расширенной второй фазой испытаний.

«И к 15 сентября мы уже сможем зарегистрировать детскую вакцину, чтобы параллельно можно было колоть её школьникам, — добавил директор центра. — Но есть опасения, что нас заставят делать третью фазу на выборке в 3 тыс. человек. Тогда мы, конечно, не успеем к сентябрю».

Такое положение дел вызывает у Гинцбурга тревогу. Он пояснил, что «сейчас, в период распространения индийского штамма, дети пойдут в школу, и к 20 сентября могут быть проблемы сначала у детей, а потом у всех нас».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов заявил, что на сегодняшний день и даже после завершения клинических исследований поднимать вопрос о массовой иммунизации детей и подростков от коронавирусной инфекции в России безосновательно. Он отметил, что дети в целом болеют «принципиально легче», однако, по словам Максютова, необходимо иметь инструмент для защиты несовершеннолетних от COVID-19.