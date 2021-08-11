Москва, 11 августа, 2021, 09:04 — ИА Регнум. Компания «Эссен Продакшн АГ», известная на российском рынке рядом своих конфет и майонезом, собирается оптимизировать свой ассортимент под выпуск конфет с упрощенной рецептурой и с более бюджетными начинками. Об этом 11 августа сообщил гендиректор компании Леонид Барышев, его слова приводит РБК.

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Как рассказал гендиректор, компания запустит производство новых конфет со сниженным содержанием кондитерских жиров, сильно подорожавших в течение последнего года.

При этом, по словам Барышева, за время пандемии себестоимость производства кондитерских изделий увеличилась примерно на 30%. Вместе с тем подорожали не только растительные жиры, включая тропические масла, но и какао, сахар, мука и упаковка.

Также он уточнил, что в июне текущего года цены на сахар и подсолнечное масло стабилизировались, однако цена пальмового масла и его производных — какао-масла и тропических жиров — продолжает увеличиваться. В результате цены на некоторые конфеты со сложными начинками и несколькими конфетными массами стали более 350 руб. за кг, в то время как для большего числа покупателей наиболее приемлемы цена в диапазоне 200−300 руб. за кг.

«Жир — это самое дорогое в конфете сегодня. Если раньше конфета с жировой начинкой внутри помады воспринималась на ура, то сейчас жировые включения не нужны покупателю, из-за высокой цены люди не понимают, зачем за это платить», — отметил гендиректор компании.

Кроме того, он добавил, что ретейлеры предлагают производителям сделать конфеты «чуть попроще, но чуть подешевле» и указал, что «Эссен Продакшн АГ» собирается изменить продукцию с учетом нового покупательского спроса для того, чтобы вернуться в ценовой диапазон до 200 руб. за 1 кг для потребителя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на Камчатке, по данным краевой службы статистики, за шесть месяцев 2021 года цены на продовольственные товары увеличились на 4,6%, а среднемесячные зарплаты за год выросли на 7,5%.