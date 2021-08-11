Мельбурн, Австралия, 11 августа, 2021, 08:58 — ИА Регнум. В связи с ухудшением ситуации с коронавирусом власти Виктории ужесточили пограничный контроль с самым густонаселенным штатом Австралии Новым Южным Уэльсом. В ходе пресс-конференции 11 августа премьер-министр Виктории Дэниел Эндрюс объявил, что на границе будет вновь введена система пропусков. Об этом сообщил телеканал Nine News.

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Пропуска можно будет получить с 12 августа, но начнут действовать они с 13 числа. Эндрюс отметил, что правительству Виктории важно знать, кто пересекает границу, чтобы отслеживать распространение коронавируса. Он пообещал, что процесс получения разрешения будет «относительно простым».

Для того, чтобы прибыть в Викторию из Южной Австралии необходимо пойти ПЦР-тест в течение 72 часов после совершения поездки.

Отмечается, что по всей Австралии премьер-министры штатов ужесточают правила въезда в свои регионы, чтобы остановить распространение «Дельта"-варианта коронавируса.