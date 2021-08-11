Москва, 11 августа, 2021, 08:50 — ИА Регнум. В России ситуация с коронавирусом стабилизировалась, заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Наталья Пшеничная.

Фото пресс-службы КБ №8 ФМБА России Коронавирус

«В целом можно говорить о снижении еженедельных темпов прироста заболевших, хотя в одних регионах эпидемиологическая обстановка лучше, в других хуже», — сказала она.

Пшеничная добавила, что ситуацию по-прежнему нужно постоянно контролировать, она может измениться в любой момент.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор Нориджской медицинской школы Университета Восточной Англии Пол Хантер заявил, что в скором времени COVID-19 станет «принципиально иным заболеванием», превратившись в ещё одну причину простуды.

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