Москва, 11 августа, 2021, 08:39 — ИА Регнум. Группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым внесла в Госдуму законопроект, согласно которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ) должен быть увеличен до 20 тыс. рублей в месяц. Об этом 11 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Авторы законопроекта, текст которого приведен в телеграм-канале Нилова, выступают за увеличение размера МРОТ с 1 января 2022 года до 20 тыс. рублей, «что составляет около 150% искусственно заниженной величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ».

Также депутаты уточнили, что с 1 января текущего года действует новый механизм ежегодного установления МРОТ и прожиточного минимума, согласно которому соотношение минимального размера оплаты труда и медианной заработной платы устанавливается в размере 42%, соотношение прожиточного минимума и медианного среднедушевого дохода за предыдущий год — в размере 44,2%.

При этом авторы законопроекта считают, что этот механизм не привел к существенному увеличению МРОТ и он с начала 2021 года увеличился только на 5,5%, составив 12 792 рубля в месяц против 12 130 рублей в 2019 году.

«Причиной является, во-первых, выбранное соотношение с медианной зарплатой в 42%, что ниже, чем в странах Евросоюза, где используется такой же показатель и указанное соотношение установлено на уровне не менее 50%, во-вторых, низкий уровень самой медианной зарплаты (30 457 рублей в 2019 году), отличающейся от средней зарплаты по стране (42 263 рубля) вследствие недопустимо высокой дифференциации доходов населения», — отмечают в пояснительной записке авторы инициативы.

Кроме того, парламентарии указали, что в большей части стран МРОТ составляет 40−60% от размера среднего дохода граждан.

«Если взять в расчет среднюю заработную плату по России (в 2020 году — 51 352 рубля), то МРОТ в 40−50% должен был бы составлять 20,5−25,7 тыс. рублей в месяц», — также отметили авторы инициативы.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля стало известно, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России c 2022 года будет повышен на 825 рублей, или на 6,4%, и составит 13 617 рублей.