Москва, 11 августа, 2021, 08:10 — ИА Регнум. По итогам дня 10 августа российская валюта закрылась в минусе к иностранным валютам, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли, деньги, рубль

Пара доллар/рубль повысилась на 0,34%, до 73,91 руб., евро/рубль — на 0,25%, до 86,67 руб., фунт/рубль — на 0,25%, до 102,31 руб.

Рубль подешевел к иностранным валютам на дорожающей нефти. Он находился под давлением из-за укрепления американского доллара. Инвесторы предпочитают оставаться в нем в ожидании публикации данных по инфляции в США за июль.

Нефть марки Brent подорожала на 2,23%, до $70,70 за баррель. Никаких новостей за ростом котировок не стояло. Цена корректировалась по техническим факторам (отскок от ключевой поддержки).

Пара доллар/рубль восстановилась до 74 руб. Если покупатели в долларе удержат цену выше 72,70 руб., то ослабление рубля усилится до 74,80 руб.

Сегодня, 11 августа, на торгах в Азии нефть стоит $70,50 за баррель. Покупатели перекрыли падение за 9 августа.

Теперь они могут поднимать цену до $72,30. Пара доллар/рубль может остаться торговаться в диапазоне 72,70−74,10 руб.

Повышенная волатильность на биржах ожидается на американской сессии после публикации инфляционного отчета в США.

Инвесторы надеются, что отчет предоставит дополнительные подсказки о том, когда Федрезерв США начнет сокращать объемы выкупа активов.

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