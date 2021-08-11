Москва, 11 августа, 2021, 07:44 — ИА Регнум. В России стабилизировалась ситуация с распространением коронавируса, сообщила 11 августа заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

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По её словам, несмотря на стабилизацию, ситуация по-прежнему остаётся напряжённой.

«В некоторых регионах сейчас наблюдается продолжающийся рост заболеваемости, в некоторых мы видим стабилизацию, а в каких-то даже прослеживается снижение темпов прироста заболевших», — сказала Пшеничная.

Эпидемиолог добавила, что данные постоянно меняются, однако в целом по России наблюдается о снижение еженедельных темпов прироста заболевших.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в России 9 августа сутки выявили 21 378 новых случаев заражения коронавирусом. За весь период зафиксировано в стране выявлено 6,49 млн случаев, более 166,4 тыс. человек умерли, 5,78 млн — выздоровели.