Кастри, , 07:19 — REGNUM Островное государство Сент-Люсия объявило о выходе из Группы Лимы и нормализации отношений с Венесуэлой. Об этом со ссылкой на министра иностранных дел Сент-Люсии Альву Баптисте 10 августа сообщает агентство EFE.

Группа Цитата из а/ф «Идеальная грусть». реж. Сатоши Кон. 1998. Япония

министр иностранных дел Сент-Люсии Альва Баптисте «Мы незамедлительно выйдем из Группы Лимы»

Глава МИД подчеркнул, что правительство Сент-Люсии, которое приступило к работе 5 августа, планирует «восстанавливать разрушенные отношения с другими странами».

Сент-Люсия является уже пятой страной, вышедшей из Группы Лимы, сформированной в августе 2017 года в столице Перу и нацеленной на поддержку оппозиции правительству Венесуэлы президента Николаса Мадуро. Ранее из её состава вышли Мексика, Боливия, Аргентина и Перу.

Как сообщало ИА REGNUM, Перу присоединяется к группе европейских и латиноамериканских стран, выступающих против блокады Венесуэлы.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Перу заявил о выходе страны из Группы Лимы