Нью-Йорк, США, 11 августа, 2021, 06:25 — ИА Регнум. Американские учёные изучили новый штамм коронавируса «Йота» (B.1.526), летальность которого может превышать 80%. Результаты своего исследования они публиковали на портале препринтов medrxiv.org.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Работу провели учёные из Департамента здравоохранения и психической гигиены Нью-Йорка и Школы общественного здравоохранения им. Мейлмана при Колумбийском университете.

Они проанализировали эпидемиологические данные в медучреждениях Нью-Йорка, полученные в период с ноября 2020 по апрель 2021 года. Выяснилось, что коронавирус с новым штаммом B.1.526 передаётся на 15−25% быстрее, чем другие известные мутации. Кроме того, он способен увеличить коэффициент смертности от инфекции в среднем в полтора раза, в зависимости от возраста пациента.

Вариант «Йота» впервые выявили в Нью-Йорке в ноябре 2020 года. Позже его обнаружили во всех американских штатах и в 27 странах мира.

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