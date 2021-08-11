Новосибирск, 11 августа, 2021, 06:15 — ИА Регнум. В Новосибирскую область с начала прививочной кампании поставлено 698 173 дозы вакцины. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения региона Андрей Лиханов.

Mos.ru Вакцинация от коронавируса

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«По состоянию на 9 августа завершили вакцинацию 521 255 человек», — уточнил он.

На территории региона развернуто 97 пунктов вакцинопрофилактики, а также 23 мобильных пункта на территории Новосибирска и девять мобильных пунктов в Новосибирской области. Организовано 97 мобильных прививочных бригад.