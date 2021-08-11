Новосибирск, 11 августа, 2021, 06:11 — ИА Регнум. В Новосибирской области в преддверии нового учебного года будет ускорена вакцинация от коронавируса сотрудников образовательных учреждений. Соответствующее поручение дал первый заместитель губернатора региона Юрий Петухов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Tatarstan.ru Вакцинация от коронавируса

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«До 1 сентября, до того времени, как все выйдут в учебные коллективы, особенно детские сады, необходимо обеспечить высокий темп вакцинации. Все работники образования должны быть вакцинированы, либо ревакцинированы. Это, прежде всего, обеспечит безопасность детей и самих сотрудников», — подчеркнул Юрий Петухов.

Главам администраций и главным врачам медицинских организаций региона поручено усилить работу по вакцинации от коронавируса, максимально использовать выездные формы вакцинации трудовых коллективов, а также продолжить вакцинацию лиц старше 60 лет, в том числе на дому.