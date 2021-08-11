Симферополь, 11 августа, 2021, 05:19 — ИА Регнум. Киевские власти должны возместить ущерб, нанесенный Крыму за все годы нахождения его в составе Украины, а не требовать репарации, заявил 10 августа журналистам постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

Таким образом он прокомментировал требование Украиной «репараций», которые якобы должна выплатить Россия за воссоединение с Крымом. О нём накануне заявил украинский вице-премьер Алексей Резников.

«Украина должна возместить крымчанам ущерб, нанесенный полуострову за все годы его эксплуатации в составе украинского государства, а России — компенсировать ее затраты на восстановление полуразрушенной экономики полуострова», — сказал Мурадов РИА Новости.

Он добавил, что в Крыму работают над тем, чтобы предъявить соответствующие претензии Киеву.

Ранее заместитель председателя Государственного совета Крыма Ефим Фикс сообщал, что от Киева потребуют в суде возмещения ущерба, нанесённого водной блокадой полуострова.