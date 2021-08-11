В Крыму объяснили, какой ущерб должны возмещать власти Украины
Симферополь, 11 августа, 2021, 05:19 — ИА Регнум. Киевские власти должны возместить ущерб, нанесенный Крыму за все годы нахождения его в составе Украины, а не требовать репарации, заявил 10 августа журналистам постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов.
Таким образом он прокомментировал требование Украиной «репараций», которые якобы должна выплатить Россия за воссоединение с Крымом. О нём накануне заявил украинский вице-премьер Алексей Резников.
«Украина должна возместить крымчанам ущерб, нанесенный полуострову за все годы его эксплуатации в составе украинского государства, а России — компенсировать ее затраты на восстановление полуразрушенной экономики полуострова», — сказал Мурадов РИА Новости.
Он добавил, что в Крыму работают над тем, чтобы предъявить соответствующие претензии Киеву.
Ранее заместитель председателя Государственного совета Крыма Ефим Фикс сообщал, что от Киева потребуют в суде возмещения ущерба, нанесённого водной блокадой полуострова.