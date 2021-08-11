Хабаровск, 11 августа, 2021, 04:18 — ИА Регнум. В Хабаровском крае продолжает действовать программа по обновлению машинно-тракторного парка — аграрии могут вернуть до половины стоимости приобретенной сельхозтехники, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Admoblkaluga.ru Аграриям показали новую сельхозтехнику

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Мерой поддержки в этом году воспользовались уже 11 сельхозпроизводителей. Из краевого бюджета в виде субсидий выплачено 40,4 млн рублей.

Благодаря субсидии аграрии могут обновить автопарк современными тракторами, посевными машинами, а также высокопроизводительной уборочной техникой.

Приобретено 50 единиц техники, в том числе: семь тракторов, шесть зерноуборочных комбайнов, один кормоуборочный комбайн, 36 единиц прицепной, навесной сельскохозяйственной техники и перерабатывающего оборудования.

Обеспеченность предприятий Хабаровского края тракторами составляет 82%, зерноуборочными комбайнами — 86%, навесной и прицепной техникой — 87%.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Законодательного собрания Владимирской области обратились в правительство РФ с предложением увеличить финансирование сельского хозяйства в ЦФО.