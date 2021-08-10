Москва, 10 августа, 2021, 23:56 — ИА Регнум. Закавказье продолжает оставаться одним из важных геополитических регионов мира, несмотря на окончание армяно-азербайджанского конфликта. Недовольный отсутствием военной помощи из Москвы Ереван решил поиграть с другими центрами силы. В ответ президент Франции Эммануэль Макрон выступил с предложением заменить российских миротворцев на европейских. Нельзя исключать, что таким образомМакрон планирует подтвердить свою глобальную значимость.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

Второй серьезной опасностью в Закавказье становится Турция, которая решила воспользоваться сложившимся в регионе геополитическим вакуумом, отметили в Институте РУССТРАТ.

Анкара желает надежно закрепиться в Карабахе, чтобы распространить свой протекторат на всё Закавказье. Турецкие СМИ уже называют своей победой окончание «Второй войны в Карабахе», так как страна смогла получить «выход на весь тюркский мир».

Анкара наглядно доказала Баку, что межгосударственное взаимодействие выгодно обоим сторонам, что подтверждают совместные турецко-азербайджанские военные учения «Зима-2021». Нет никаких сомнений, что Азербайджан будет превращён в плацдарм, чтобы расширить турецкую экспансию на всю Среднюю Азию, пока события в Афганистане дестабилизировали регион.

Москва должна воспользоваться недовольством правящей элиты Азербайджана возрастающей активностью Турции, уверены в Институте РУССТРАТ. С Баку у России совпадают интересы по Каспию, а также обе страны одинаково считают ненужной военную эскалацию в регионе на этнической основе.

Кремль мог бы стать верховным третейским судьей во всех спорах региональных государств. Как показывает практика, в Армении растет русофобия, а местная внешняя и внутренняя политика далека от адекватности.