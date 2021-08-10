Вашингтон, 10 августа 2021, 23:05 — REGNUM Амос Хохштейн назначен спецпосланником США по «Северному потоку — 2», говорится в опубликованном 10 августа заявлении американского госсекретаря Энтони Блинкена.
Отметив, что Хохштейн становится старшим советником Госдепа по энергетической безопасности, Блинкен заявил:
Как сообщало ИА REGNUM, ранее о назначении Хохштейна, непримиримого противника СП-2, на новую должность писали американские СМИ.
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