Вашингтон, , 23:05 — REGNUM Амос Хохштейн назначен спецпосланником США по «Северному потоку — 2», говорится в опубликованном 10 августа заявлении американского госсекретаря Энтони Блинкена.

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Отметив, что Хохштейн становится старшим советником Госдепа по энергетической безопасности, Блинкен заявил:

«Его непосредственной задачей будет принятие мер, направленных на снижение рисков, которые несёт «Северный поток — 2».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о назначении Хохштейна, непримиримого противника СП-2, на новую должность писали американские СМИ.

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