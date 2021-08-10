Вашингтон, 10 августа 2021, 23:05 — REGNUM Амос Хохштейн назначен спецпосланником США по «Северному потоку — 2», говорится в опубликованном 10 августа заявлении американского госсекретаря Энтони Блинкена.

Кукрыниксы. Способны на любые акции цепные псы цепной реакции. 1980
Кукрыниксы. Способны на любые акции цепные псы цепной реакции. 1980

Отметив, что Хохштейн становится старшим советником Госдепа по энергетической безопасности, Блинкен заявил:

«Его непосредственной задачей будет принятие мер, направленных на снижение рисков, которые несёт «Северный поток — 2».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о назначении Хохштейна, непримиримого противника СП-2, на новую должность писали американские СМИ.

Читайте ранее в этом сюжете: Байден назначил спецпосланника по «Северному потоку — 2»