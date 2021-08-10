Дамаск, , 22:43 — REGNUM Боевики, позиции которых расположены на подконтрольных Турции сирийских территориях идлибской зоны, обстреляли сирийских военных в провинциях Идлиб и Алеппо, сообщил 10 августа на брифинге заместитель начальника российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

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В результате устроенных боевиками обстрелов были ранены двое сирийских военнослужащих.

«Боевики действующих в идлибской зоне деэскалации незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, обстреляли позиции сирийских правительственных сил в районе населенного пункта Хас провинции Идлиб и в районе населенного пункта Урум-эс-Сугра провинции Алеппо. В результате минометных обстрелов двое сирийских военнослужащих получили ранения», — рассказал Вадим Кулить.

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